Covid Liguria 26 marzo: 1.511 i nuovi positivi. Morta una donna di 72 anni

Genova, 26 marzo 2022 - C'è stato un morto, una donna di 72 anni alla Spezia e sono 1511 i nuovi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.258 tamponi effettuati, di cui 2.925 molecolari e 8.333 test rapidi antigenici. I deceduti da inizio pandemia sono 5186. I guariti sono 1676 .Lieve aumento di ospedalizzati per covid. I ricoverati sono 253, ovvero 6 in più rispetto a ieri. Tra questi i malati in terapia intensiva sono 9, erano 8.

I positivi sono 17649, 166 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Il tasso di positività è del 13,42%. I nuovi positivi sono 712 nell'area di Genova, 274 nello Spezzino, 251 nel Savonese, 151 nell'Imperiese, 119 nel Tigullio e 4 sono cittadini non residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 17151 persone, 186 in meno e in sorveglianza attiva ce ne sono 1485 erano 1541.

Per quanto riguarda i vaccini, nelle ultime 24 ore ne sono stati somministrati 1767 di cui 45 proteici.