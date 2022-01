Genova, 25 gennaio 2022 – Per fortuna nessuno in terapia intensiva, ma sono 28 in più di ieri gli ospedalizzati a causa del covid. Una vera e propria impennata di ricoveri. Sono 802, di cui 39 (come ieri) in terapia intensiva (25 non vaccinati). C'è stato un boom nel Savonese: i malati ospedalizzati sono 133, 15 in più rispetto a ieri, 11 sono in terapia intensiva. Il dato rispecchia anche la cresciti di contagi nel Savonese: su 7169 nuovi casi, ben 1128 sono in provincia di Savona. Gli altri sono 3405 nell'area di Genova, 915 nell'Imperiese, 907 nello Spezzino, 760 nel Tigullio, 54 non sono residenti in regione. I 7169 nuovi contagiati sono emersi da 45057 tamponi (5695 molecolari e 39363 test rapidi). Il tasso di positività è 15,91%.

Calano i positivi: sono 61264, 532 meno di ieri. I guariti sono 7669. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, al Gaslini sono 18, di cui 2 in rianimazione. I dati della lotta al covid indicano anche 32 decessi, ma 8 sono di ieri, gli altri sono due del 2 gennaio e gli altri dei giorni dal 21 al 23. Il più giovane aveva 57 anni ed è morto a Imperia, il più anziano 100 e il decesso è avvenuto all'ospedale Villa Scassi di Genova. In isolamento domiciliare ci sono 42261 persone, 2608 in più, in sorveglianza attiva ce ne sono 13561, erano 13041. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 15522: 936 prime dosi, 932 seconde dosi e 13654 dosi booster.

“Ammontano a 33.453 le prime dosi somministrate in Liguria dal 1° gennaio a oggi, mentre le terze dal 1° gennaio ad oggi dosi ammontano a 254.231. Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni sono 22.967 le prenotazioni effettuate per la prima dose a partire dal 13 dicembre 2021 e 16.279 le vaccinazioni con prima dose effettuate, a partire dal 16 dicembre su una platea di 78.000 ragazzi dai 5 agli 11 anni residenti in Liguria. Numeri importanti, segno del grande lavoro dei nostri professionisti”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, facendo il punto sui vaccini e sul covid, dopo l’incontro con gli altri governatori e il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga oggi a Roma in cui è stata ribadita la necessità di rivedere il sistema dei colori delle regioni e della divisione in zone, non più coerenti con la situazione attuale della pandemia, così come la necessità di rivedere il conteggio dei positivi tra i ricoverati.

“Il quadro epidemiologico conferma quello che è stato evidenziato negli ultimi giorni con la curva dei contagi che ha interrotto la fase di crescita da alcuni giorni – spiega Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa - . Il dato più rilevante è ancora quello che emerge dalla pressione ospedaliera che conferma un quadro stazionario. Il numero dei ricoveri ha subito, in termini numerici, un aumento nelle ultime 24 ore in conseguenza di un cluster di 14 casi rilevato nel reparto di Ortopedia all’Ospedale di Pietra Ligure. E un altro più contenuto di 4 casi in Medicina al San Paolo di Savona. Ma si tratta di persone ricoverate per altre patologie risultate positive al Sars-Cov2”.

Questa sera prevista apertura straordinaria dalle 20 alle 24 per gli over 12, dell’hub di San Benigno e fino alle 24 della Sala Chiamata del Porto e a San Benigno, dove, su prenotazione, è possibile effettuare la terza dose. Quarta e ultima apertura straordinaria, negli stessi hub, in programma giovedì 27 gennaio.