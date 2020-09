La Spezia, 7 settembre 2020- In Liguria sono 59 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 48 solo nella provincia di La Spezia. Lo ha reso noto la Regione Liguria.

I tamponi effettuati da ieri sono stati appena 744, meno della metà di quelli eseguiti il giorno precedente, quando erano stati registrati 111 nuovi casi. Al momento in tutto il territorio regionale sono 77 le persone ricoverate in ospedale, 6 più di ieri, di cui 10 in terapia intensiva, mentre quelle positive sono 1905 e quelle sottoposte a sorveglianza attiva 1709. Tra i 77 ospedalizzati, ben 54 sono nella provincia di La Spezia, dove negli ultimi giorni si sono sviluppati diversi focolai.

Due morti

Le persone persone morte sono due donne di 86 e di 84 anni entrambe ricoverate presso l'ospedale di Sarzana. Nello spezzino ci sono 7 ricoverati in terapia intensiva, uno in più di ieri, 54 in terapia a media intensità. Secondo i dati trasmessi dall'agenzia pubblica Alisa al ministero dei nuovi positivi 11 sono nel Genovese.

Il governatore Toti

"Il tracciamento e l'individuazione del cluster della Spezia è corretta: tra i 48 casi positivi oltre la metà nazionalità straniera" che, fine settimana scorsa, hanno dato vita a una festa in Toscana. "Diciotto sono italiani contatti conviventi di casi confermati. Sono solo 8 i casi isolati. Quindi, l'origine di quello che sta succedendo a Spezia è accertato". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti commentando i dati dei nuovi casi di coronavirus nello spezzino. "Stiamo valutando tutte le misure di contenimento - ha detto Toti rispondendo a chi gli chiedeva se potrebbe slittare la data dell'apertura delle scuole nella provincia della Spezia - ma al momento non abbiamo deciso nulla. valuteremo nei prossimi giorni in base ai dati. Se aumenteranno, faremo tutte le valutazioni del caso anche in relazione alla apertura delle scuole". "Siamo una regione quasi covid-free a eccezione di Spezia - ha detto Toti -. In Asl1 e Asl 2 non c'è alcun nuovo caso positivo, in Asl3 ci sono 11 casi positivi. I casi si concentrano in Asl5, con 48 nuovi contagiati. Da un certo punto di vista i numeri ci fanno pensare che siamo arrivati al picco". Ma i numeri di Spezia "sono sotto controllo - ha concluso -. C'è grande attenzione".