Genova, 21 dicembre 2021 - Continua a correre il covid in Liguria con 869 nuovi contagiati, di cui 334 nell'Imperiese, con 21 ospedalizzati in più e sette decessi e tra questi c'è anche una donna di 53 anni all'ospedale di Sanremo dove ci sono stati altri quattro i morti.

La mappa del contagio

I positivi sono attualmente 10.782, ovvero 375 più di ieri. I nuovi contagi sono emersi da 6.540 tamponi molecolari e 16.732 test rapidi. Il tasso di positività è del 3,73%. I nuovi casi sono 334 nell'Imperiese, 206 nell'area di Genova, 137 nel Savonese, 98 nella Asl4 Chiavarese, 88 nello Spezzino e 6 non sono residenti in regione.

Altri 21 ricoveri

Gli ospedalizzati sono 432, con un aumento di 21 malati rispetto al giorno precedente. In 31 sono in terapia intensiva, 22 non sono vaccinati. Gli ospedalizzati aumentano quasi ovunque: sono 106 nell'imperiese, 4 in più, 103 nel Savonese, 5 in più, 16 nello Spezzino, 2 in più, 57 nell'Asl3 Genovese, 7 in più, 45 al San Martino, 1 in più, 63 al Galliera, 2 in più, 9 al Gaslini come ieri e 33 in Asl4 come ieri. I guariti sono 487.

Sette decessi

I morti, 7, sono 5 a Sanremo e 2 a Sestri Levanti: avevano tra 53 e 93 anni. In isolamento domiciliare ci sono 8.076 persone, 256 in più rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 6.519, erano 6.224. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 14.884 vaccinazioni.