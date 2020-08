La Spezia, 2 agosto 2020 - Sono sei i nuovi casi di coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore tra il pomeriggio di sabato 1 agosto e quello di domenica 2. Lo rileva la Regione nel suo quotidiano bollettino sull'andamento del contagio. I 6 nuovi casi positivi di oggi si riferiscono: 2 alla ASL 2 Savonese, 1 alla ASL 5 Spezzina, 3 alla ASL 3 Genovese e nessuno di questi è riferibile a cluster.

Scendono di undici unità gli attualmente positivi. Non ci sono nuovi decessi. Il computo totale delle persone decedute da coronavirus è 1567. Sono diciannove in tutto le persone ricoverate, di cui due nella Asl spezzina. Sempre nello Spezzino, gli attualmente positivi sono 28. Uno dei sei nuovi casi riguarda proprio la provincia della Spezia. Intanto il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi