Genova, 27 aprile 2020 - Sono 96 i nuovi casi di coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore. Questo emerge dai dati che arrivano dal bollettino fornito come di consuetudine dalla Regione. Ci sono anche undici decessi in più. Numeri stabili alla Spezia, dove è fortunatamente in negativo (-2) il saldo tra nuovi positivi e guariti. Sono 7640 dall'inizio dell'emergenza i casi di coronavirus registrati.

Gli attualmente positivi nel territorio ligure sono attualmente poco più di cinquemila. Sale il numero complessivo dei guariti (+ 40 persone) ma sale di sei anche il numero dei ricoverati, che sfiora adesso le 900 persone. Mentre una persona in più è entrata in terapia intensiva. I positivi alla Spezia sono 358. Sempre nella Asl spezzina sono 69 le persone attualmente ricoverate in ospedale: di queste, otto sono in terapia intensiva.