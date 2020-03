La Spezia, 18 marzo 2020 - E' purtroppo un dato in crescita quello dei decessi di pazienti positivi al Covid-19 in Liguria. La direzione sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova, dove è ricoverato il più alto numero di pazienti infetti nella regione, segnala un'altra vittima. Si tratta di un paziente nato a Sarzana, ma residente a Genova. Aveva 83 anni ed era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. L'anziano è deceduto stamani alle 10:15. Al momento, il bilancio è di 61 vittime da inizio emergenza in Liguria.

In 24 ore, dunque, in tutta la Ligurai si registrano tre morti per Covid-19. I primi due decessi risalgono a ieri e riguardano due pazienti imperiesi: un uomo di 88 anni, ricoverato dal 14 marzo nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Sanremo e un uomo di 76 anni, ricoverato il 16 marzo all'ospedale di Imperia. Entrambi presentavano un quadro clinico con patologie pregresse. L'ultima vittima, come già detto, l'83enne deceduto in ospedale a Genova.