La Spezia, 27 settembre 2020 - Sono 45 i nuovi casi di Covid in Liguria (a fronte di 1.908 tamponi eseguiti), 18 dei quali nell'Asl genovese (9 contatti di caso confermato e 9 accertati tramite screening) e 16 nell'Asl spezzina (11 contatti di caso confermato e 5 individuati con screening).

Aumentano di 4 unità gli ospedalizzati che oggi sono 159 di cui 22 in Intensiva. Lo si evince dai dati che Alisa ha inviato al Ministero. Non ci sono stati nuovi decessi. Calano lievemente anche i pazienti in isolamento domiciliare (-3) mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 2.108, per la maggior parte nelle asl genovese e spezzina.