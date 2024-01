Copione impermanente. Il ’Mistico di cabaret’ va in scena al Palmaria

‘Immaginaria & Imprevisti’, per la prima volta alla Spezia, presenta il suo spettacolo ‘Mistico di cabaret (Narrazioni teatrali)’ al Teatro Palmaria. Appuntamento nella struttura di via Palmaria 50, venerdì alle 21, con lo spettacolo diretto dal regista parmigiano Sandro Tore, che vede sulla scena Irene Baruffetti, Michele Codeglia, Emanuela Cristofaro, Massimo Giorda, Sabrina Menini e Serena Vezzoni. Non si tratta di uno spettacolo di cabaret né una narrazione teatrale, anche se ha qualche spunto di cabaret e nella rappresentazione vengono raccontate delle storie. Non è una commedia, una farsa, un vaudeville, uno spettacolo di varietà anche se da questi generi è stato attinto qualcosa, non è dramma, tragedia, teatro di prosa, ma è uno spettacolo teatrale che sfugge a tutte queste definizioni.

Allora, come possiamo presentarlo? "Innanzitutto è uno spettacolo in divenire, dinamico, è una sorta work in progress, ogni rappresentazione non è mai uguale alla precedente, ogni volta che si affaccia sul palcoscenico cambia qualcosa, un’attrice, una situazione, una scena, pur mantenendo la stessa struttura drammaturgica. "Il nostro è un teatro impermanente – spiega Tore – che si disfa ogni volta che si chiude il sipario e si ricompone ogni volta che incontra un nuovo pubblico. È un teatro senza radici e identità, che attinge alle varie culture del nostro piccolo pianeta, è un’espressione in movimento, un bazar della poesia, un sistema di segni fantastici che progetta l’incredibile e solletica lo spirito". Sandro Tore, regista, attore, drammaturgo e formatore, si è laureato con lode alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Bologna in Disciplina della arti, della musica e dello spettacolo. Da anni affianca all’attività teatrale quella di docente di tecniche della comunicazione umana e dell’arte di parlare in pubblico. Per ulteriori informazioni (e per le prenotazioni) è possibile telefonare al 335.5219091 o al 393.1536425 oppure inviare una mail a [email protected]. L’organizzazione è a cura dell’associazione Cinema e Cultura.

Marco Magi