Concorso scuola ispettori. Ammissione di 1330 allievi

La Guardia di finanza informa che è indetto per l’anno accademico 2024/2025 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.330 allievi marescialli al 96° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. I posti disponibili sono così ripartiti: 1.250 sono destinati al contingente ordinario, 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 80 sono destinati al contingente di mare per specializzazioni come nocchiere o tecnico macchine. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano dai 17 ai 26 anni.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale https://concorsi.gdf.gov.it.

Scade il 6 aprile.