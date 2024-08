Grande successo per il 3° Concorso di Eleganza per Auto storiche

La Spezia, 19 agosto 2024 – Il terzo Concorso di Eleganza per Auto Storiche organizzato all’interno del programma del 99° Palio del Golfo dal Circolo Auto e Moto Storiche La Spezia, con la collaborazione del Comune della Spezia e del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo è stato davvero un grande successo.

Alla vigilia del Palio del Golfo, 15 prestigiose berline storiche in rappresentanza di ciascuna Borgata, hanno sfilato sulla pedana allestita per l’occasione in via Chiodo davanti ad un pubblico numeroso e alla giuria che ne ha valutato l’eleganza e l’abbigliamento storico degli equipaggi. Lo speaker della manifestazione, il giornalista Paolo Conti, ha accompagnato la sfilata con la descrizione e le curiosità legate ai modelli.

Le 15 autovetture rappresentavano la storia del design e della tecnologia delle migliori berline del settore automobilistico mondiale dal 1929 al 1973.

La giuria – composta dal sindaco Pierluigi Peracchini, il vicesindaco Maria Grazia Frijia, l'assessore Daniela Carli, l’addetta stampa del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo Silvia Baglioni, il Consigliere Nazionale Asi - Automoto Club Storico Italiano Mauro Pasotti e il giornalista Marco Magi),dopo un’attenta valutazione ed una difficile scelta visto il livello delle autovetture, ha decretato i vincitori.

Primi classificati: in rappresentanza della Borgata di Cadimare, Paola Andreazzoli con il marito Simone a bordo di una Mercedes 170 del 1950;

Secondi classificati: in rappresentanza della Borgata di Portovenere, Raffaele Melani con la moglie Jaqueline e la figlia Eva a bordo di una Chevrolet Landaulet del 1929;

Terzi classificati: in rappresentanza della Borgata di La Spezia Centro, Maria Franca Ratti con la nipote Caterina a bordo di una Fiat 1400 B del 1957.

Il premio per il miglior abbigliamento associato all’autovettura è andato sempre a Raffaele Melani con la moglie e la figlia a bordo di una Chevrolet Landaulet del 1929 che hanno indossato abiti storici, proprio risalenti all’epoca della propria autovettura.

Ospite d’onore dalla manifestazione è stato il campione e manager motociclistico Roberto Gallina che ha portato sul palco e descritto un pezzo di storia del motociclismo mondiale, una Gilera 4 Cilindri che è stata la base della moto che ha vinto 2 campionati mondiali di motociclismo.

I vincitori e i partecipanti sono stati premiati nella mattinata del Palio del Golfo al Piccolo Faro in largo Fiorillo dal vicepresidente del Cams Massimiliano Ablondi e dallo speaker della manifestazione Paolo Conti.

Visto il successo dell’iniziativa, sia il sindaco della Spezia che il presidente del Cams, Lorenzo Di Alesio, hanno già rilanciato il concorso per la prossima edizione del Palio che sarà la centesima e che pertanto sarà senza dubbio 'speciale'. Ricordiamo che il Circolo Auto e Moto Storiche La Spezia attualmente conta circa 500 soci ed è il punto di riferimento per la provincia spezzina e quella di Massa Carrara per la promozione, il restauro e la conservazione nel tempo delle auto e delle moto storiche. Qualsiasi informazione è disponibile su www.camslaspezia.it.