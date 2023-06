Colpo alla testa Dragowski a rischio

Brividi ieri pomeriggio a Follo sul finire dell’allenamento dello Spezia, quello di rifinitura prima della partenza per Roma programmata per oggi. In una azione di gioco, il portiere Bartłomiej Dragowski si è scontrato fortuitamente con un compagno e ha avuto la peggio. Colpo alla testa e alle costole. Sono prontamente intervenuti i sanitari, ma per il portiere è stato necessario interrompere subito l’allenamento. Poiché il mal di testa non accennava a diminuire, è stato chiesto l’intervento dell’ambulanza con il trasporto all’ospedale Sant’Andrea per accertamenti. Solo nella giornata di oggi si saprà se il portiere sarà a disposizione per la partita contro la Roma.

Marco Zanotti