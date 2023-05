’Classicamente 4.0. Voci antiche’ Concerti e incontri con gli autori Oggi la presentazione del progetto

L’associazione di promozione sociale ’Crescere insieme con la musica’, presenterà oggi, a partire dalle 16 negli spazi del Camec, il progetto ‘ClassicaMente 4.0 - Voci antiche: dialogo per costruire il futuro tra parole, musica e immagini’. Si tratta di un’iniziativa – col patrocinio del Comune della Spezia – realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando 2023 nel settore cultura. Parteciperanno all’incontro l’insegnante e scrittrice Cristina Dell’acqua e l’Ensemble Suzuki che approfondirà il tema ‘Suonare come parlare’ (l’intuizione alla base del metodo Suzuki). ClassicaMente 4.0 propone concerti ed incontri con autori portando nel presente voci antiche che, resistendo al tempo e alle mode, ci aprono al futuro. Eventi che non ambiscono ad essere puri momenti di intrattenimento per un pubblico affascinato dalle bellezze di un mondo passato, ma luoghi di incontro reale, pensati, proposti e realizzati con il coinvolgimento della ‘Generazione Z’. Tema conduttore di ClassicaMente 4.0 è il dialogo, come conversazione e confronto tra epoche – passato, presente e futuro – tra linguaggi, arti ed artisti diversi, che nel progetto si interconnettono per creare ogni volta un evento nuovo e in divenire, tra generazioni L’ingresso è libero. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 333 4101503.