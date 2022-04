Cisl, primo sindacato nel comparto della Funzione pubblica

"I lavoratori pubblici confermano il podio della CISL FP alla Spezia. Nelle elezioni RSU di questi giorni il sindacato di Via Taviani si conferma ancora una volta leader nelle scelte di voto dei lavoratori pubblici" lo dice con soddisfazione Franco Volpi (nella foto), segretario regionale della CISL FP Liguria. "E’ stato un grande sforzo corale che - rileva - ha coinvolto centinaia di candidati nei luoghi di lavoro e, soprattutto, una dimostrazione concreta della presenza capillare e solida della Cisl tra i lavoratori pubblici alla Spezia". Tra le punte di accellenza i risultati conseguiti tra i lavoratori del Tribunale, della Procura della Repubblica, della Casa Circondariale, della Agenzia delle Entrate e delle Dogane, dell’Inps, dell’ Inail, dell’ ACI, del Comune capoluogo nel quale la Cisl, ancora una volta, rappresenta oltre il 50% dei dipendenti cosi come in tanti altri comuni del territorio e per la prima volta anche della Provincia. "Risultati molto lusinghieri - rileva Volpi - premiano la Cisl nel settore Difesa dove si consolida la netta vittoria su tutte le altre organizzazioni". "Nonostante gli anni della pandemia e una stagione economica incerta sotto le ombre della guerra, i lavoratori continuano giustamente a scegliere la solidità e la serietà della rappresentanza sindacale confederale e della Cisl in particolare", conclude Volpi.