Cinque pullman già in partenza

La spedizione dei mille. La tifoseria aquilotta è pronta a muoversi in massa, sabato prossimo, alla volta di Modena per sostenere le Aquile nel match contro i canarini. Sono già cinque i pullman allestiti dai supporter bianchi, ma il numero è destinato ad aumentare se gli organizzatori avranno la disponibilità di altri mezzi dalle compagnie di trasporto. Due i pullman allestiti dal gruppo Belini Frizzanti, già completati, altrettanti quelli predisposti dal gruppo Bullone e Curva Ferrovia. Un altro pullman è in allestimento da parte del ‘Cavatorti’ di Migliarina, con prenotazioni al bar La Lory o al 331/6816201. Il grosso dei tifosi si muoverà con mezzi privati. I supporter residenti in provincia della Spezia potranno assistere al match solo nel settore ospiti dello stadio ‘Braglia’, ovviamente se muniti di tessera del tifoso. Il circuito abilitato alla vendita dei tagliandi è Vivaticket (prevendita attiva da ieri, costo dei biglietti 20 euro).

F.B.