Centesimo Palio del golfo. Domani la prima prepalio organizzata dal Canaletto

L’unica incognita è il meteo, le cui previsioni danno per domani una leggera pioggia già dalle prime ore del mattino. Dopo il primo ’assaggio’ un mese fa con il trofeo di San Giuseppe, il cammino verso l’edizione del centenario del Palio del Golfo si apre nelle acque davanti alla Passeggiata Morin, per la prima prepalio della stagione, organizzata dalla borgata marinara Canaletto. Un primo test importante, che permetterà di testare le forze in acqua dopo le prime indicazioni di un mese fa, che avevano visto i senior del Muggiano – campioni uscenti, ma con un equipaggio fortemente rinnovato rispetto a quello dello scorso anno – vincere con margine ristretto su Canaletto e Marola, e il Fezzano conquistare una bella doppietta con gli junior e le donne. Domani, il programma delle gare prevede come di consueto due batterie per ogni categoria, a causa della larghezza ridotta del campo di gara che non permette lo svolgimento di una gara unica. Si parte alle 9.30 con la prima batteria degli junior, mentre la seconda è prevista alle 10: al netto di possibili defezioni dell’ultima ora, saranno dieci gli equipaggi che si daranno battaglia (non presenti Canaletto, Lerici, e Venere Azzurra). Dalle 10.30, spazio alle gare femminili, con gli equipaggi divisi in due sessioni (la seconda alle 11), con dodici equipaggi iscritti alla gara (assente solo il San Terenzo). Numeri finalmente importanti, quelli del femminile, con l’organizzazione che spera di fare l’en plein per la gara della prima domenica di agosto. A chiudere il programma delle regate saranno come di consueto i senior. Le due batterie sono previste alle 11.30 e alle 12, con la presenza di tutti i tredici equipaggi delle borgate marinare del golfo. Al termine, le consuete premiazioni a cura della borgata marinara. A maggio sono previste tre gare: oltre a domani, si gareggerà l’11 a Porto Venere e il 25 a Tellaro, mentre domenica 18 è prevista una sosta.

mat.mar.