Castelnuovo Magra San Fedele tra concerti e incontri con l’autore

A Castelnuovo Magra tutto pronto per l’avvio della festa, il centro storico si anima con una settimana ricca di appuntamenti, al circolo Arci tra concerti, incontri con l’autore e la festa patronale. Si parte con gli eventi: da domani, infatti ritornano gli incontri con l’autore, di cui sarà protagonista alle 19 lo storico dell’arte Davide Pugnana che presenterà ’Un diario pubblico di passioni private. L’arte e la letteratura al tempo dei social’, un libro che raccoglie ciò che l’autore ha prodotto in tanti anni di scrittura social, affidata, in particolare, alla bacheca virtuale di Facebook. Un diario pubblico di passioni private, come la letteratura e le arti visive. Sabato ci sarà l’aperitivo in musica con Silvia Pellegri e Claudio Farina, appuntamento quindi con ’Acoustic Food’ dalle 18.30, in pratica l’incontro di due amici di vecchia data, musicisti con grande affinità d’ascolto, dalle radici Jazz, una rivisitazione in chiave acustica di classici e non, dal sapore swing. Domenica in occasione del patrono San Fedele, 25 agosto, è prevista un’intera giornata di festeggiamenti, tra i vari appuntamenti per la giornata di festa patronale ci saranno la pesca di beneficenza a cura della Pro Loco aperta sia la mattina che il pomeriggio, la gara di corsa per bambini e competitiva Corri Castelnuovo, con ritrovo della corsa alle 15.30 ( per informazioni 3391708248), dalle 17 si potrà visitare il mercatino hobbistico e l’estemporanea di pittura. Il programma prosegue alle 18 con il laboratorio di pittura gratuito per bambini a cura di Avis e condotto dall’artista Riccardo Panello. La festa si chiuderà alle 21, in bellezza, con il concerto dei The dreamers Trio. In occasione di tutti gli eventi sarà possibile cenare con focacce al circolo Arci, per informazioni rivolgersi a Monica 339.6035706.