"Il segretario ligure del Pd Davide Natale soffre del complesso della marmotta: per pigrizia ripete sempre le stesse cose nonostante i fatti lo smentiscano. L’accozzaglia che il centrosinistra vorrebbe mettere insieme solo per portare a casa le poltrone fa a cazzotti con la necessità di avere opere e infrastrutture strategiche sul nostro territorio. Sarà divertente capire come potrà mediare su Terzo Valico e Gronda, per esempio, tra le posizioni di Sansa e quelle dei renziani e calendiani. Senza calcolare la decrescita (in)felice invocata dal M5s. Un’accozzaglia che è in disaccordo su tutto. Nel frattempo il viceministro Rixi ha lavorato e continua a lavorare per portare a casa impegni e infrastrutture per la nostra regione, con investimenti mai visti prima dal dopoguerra a oggi". Così la senatrice replica al segretario dem Davide Natale sulla possibile candidatura di Edoardo Rixi