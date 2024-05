"Carmen al cinema: l'incanto dell'opera di Bizet diretta da Damiano Michieletto"

‘Carmen’, l’immortale capolavoro di Georges Bizet, si prepara a incantare gli spettatori del cinema. Appuntamento per oggi, alle 19.45, al cinema Il Nuovo (e in oltre 900 cinema di 21 Paesi) grazie all’accordo fra la Royal Opera House e Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it. La Royal Opera House, con la regia del geniale Damiano Michieletto, trasporterà gli appassionati sotto il caldo sole andaluso, dove la spregiudicata gitana Carmen si compiace del suo potere di seduzione. Il mezzosoprano Aigul Akhmentshina, una stella nascente della lirica, canterà nel ruolo della protagonista. Sul podio, il direttore Antonello Manacorda darà vita all’appassionata partitura di Bizet mentre Don José sarà interpretato dal bravo tenore polacco Piotr Beczala. Le scenografie di Paolo Fantin e i costumi di Carla Teti faranno immergere nelle violente passioni che infiammano i protagonisti di questa vicenda di amore e morte, sullo sfondo di una Spana focosa popolata di sigaraie, gendarmi, contrabbandieri e toreri.