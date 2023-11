Capitale del poetry slam. Ora Senti che Muscoli! sbarca a ’Fuoriluogo’

Il ‘Senti Che Muscoli!’, storico torneo di poetry slam tra i più rinomati della scena italiana, proposto e organizzato dai Mitilanti da gennaio ad aprile quale evento collaterale di ‘FuoriLuogo’, rassegna teatrale degli Scarti al Dialma Ruggiero. Tre minuti di tempo per declamare un proprio testo, senza l’aiuto di basi musicali, né di costumi o oggetti di scena. E, al termine della performance, il giudizio espresso da una giuria composta da cinque esponenti del pubblico. Un modo per giocare con la poesia, liberarla da sovrastrutture critiche e riconsegnarla, molto semplicemente, alla sua primigenia natura orale e popolare.

Questa, in estrema sintesi, l’anima del poetry slam, il coinvolgente spettacolo di poesia che tanto successo sta riscuotendo in tutto il Paese e non solo. "Ma la componente competitiva – precisano i Mitilanti – è quasi irrilevante nel poetry slam. Alla fine si tratta di uno spettacolo a cui prendono parte tutti i presenti: chi declama le poesie, chi le vota, chi approva o contesta rumorosamente i voti della giuria. Sicuramente è un’esperienza da provare!". La struttura sarà quella classica, con tre serate eliminatorie (5 gennaio, 9 febbraio, 8 marzo) in cui si sfideranno sei contendenti e una finale (5 aprile), che vedrà in scena i primi due classificati, secondo il giudizio del pubblico, delle eliminatorie. Si parte a gennaio, ma già da ora sono aperte le candidature (chiudono il 3 dicembre) per la selezione dei partecipanti, scrivendo a [email protected] (anche per le informazioni) inserendo i propri dati e il testo di una poesia, possibilmente anche una registrazione audio o video di una lettura. "Siamo enormemente orgogliosi di far parte di FuoriLuogo – concludono – e stiamo preparando un’edizione del ‘Senti Che Muscoli’ che sia all’altezza della rassegna. Abbiamo già raccolto manifestazioni di interesse da parte di alcuni dei maggiori esponenti italiani del poetry slam, ma vorremmo avere anche una buona rappresentanza di voci spezzine...".

Marco Magi