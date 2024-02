Canzoni italiane in chiave jazz e swing: i LaManu suonano al Terminus

Nuovo appuntamento con la musica live, questa sera, al Terminus Cafè. Nel locale di via Paleocapa, salgono sul palco, a partire dalle 21, i LaManu. Questa settimana il lounge bar ospiterà il trio composto da Manuela Cozzani (voce e kazoo), Manuel Picciolo (basso, armonica, loop e voce) e Gian Paolo Biciacci (tastiere, melodica e voce). Il gruppo propone brani italiani (cover e inediti) arrangiati in chiave jazz, bossa nova, swing e funk. Tutti e tre gli elementi sono ex componenti degli April Fool‘s Day che, dal 2004 fino al loro scioglimento, sono stati protagonisti di anni di successi sui palchi spezzini: ad esempio l‘apertura del concerto della Original Blues Band e di Gloria Gaynor davanti ad alcune migliaia di spettatori. Con la bravissima cantante, dalla bellissima vocalità e doti eccelse anche di presenza scenica, il polistrumentista Mappo, entrato nel gruppo originario a 17 anni, che vanta nel suo vasto anche la vittoria del Premio Lunezia nella sezione Nuove Proposte nel 2015 (presentando il brano ‘Pregherò‘, nella storica edizione numero 20) e le tante ‘incursioni‘ con varie band come ad esempio i Visibì (oltre all‘importante sinergia con il collettivo di poesia dei Mitilanti).

Infine Biciacci, fondatore degli April Fool‘s Day (insieme al chitarrista Giampaolo Baroncelli), a cui sono affidate piano e tastiere, che può vantare tante collaborazioni importanti. Certo, il nuovo corso del terzetto è musicalmente molto differente rispetto al precedente, perché adesso il viaggio è attraverso il cantautorato nazionale, con arrangiamenti davvero interessanti. Questi, infine, i prossimi appuntamenti previsti in questo mese: il prossimo giovedì, 22 febbraio, tocca all‘ensemble composto da Manuela Bollani alla voce, Marco Cattani alla chitarra, Roberta Brighi al basso e Michele Vannucci alla batteria; giovedì 29 febbraio, invece, toccherà ai Dualiber. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni, è possibile telefonare al numero 0187 713210.

Marco Magi