Camminata a ’tinte rosa’ per solidarietà

Una camminata per invitare alla prevenzione e raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro. Il Comune di Arcola aderisce alla campagna ‘nastro rosa’ del mese di ottobre, per richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza del sostegno alla ricerca oncologica e della prevenzione. L’appuntamento sarà per sabato 12 alle 10 davanti alla sala polivalente in piazza 2 Giugno per una camminata a tinte rosa.

"Sarà sufficiente avere un piccolo segno distintivo di colore rosa: un fiocco, un nastro o un cappellino – spiega l’assessore alla Sanità del Comune di Arcola Stefano Tabone – saliremo verso il borgo con rientro ad anello nuovamente in sala polivalente, durante il percorso verrà distribuito del materiale informativo". All’arrivo è previsto un piccolo rinfresco offerto dalla Coop ValdiMagra e alle 11 un interessante incontro con i rappresentanti dell’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. La partecipazione è a offerta libera, tutto il ricavato verrà consegnato all’associazione per procedere nell’attività di ricerca e rendere la malattia sempre più curabile. Fondazione Airc solo nel 2024 ha destinato oltre 14 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio nell’ambito del cancro alla mammella, gli studi sono in corso nei laboratori di istituti, ospedali e università in tutta Italia.

Nella foto: l’assessore

alla sanità Stefano Tabone