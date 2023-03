Brugnato, un punto vendita Ekom Ok della giunta alla convenzione Sorgerà lungo l’A12 vicino all’outlet

La grande distribuzione sbarca nel cuore della Val di Vara. Brugnato, dopo l’avvento dell’outlet, fra pochi mesi accoglierà anche un ‘presidio’ della gdo: il gruppo Sogegross, operante attraverso le insegne Basko, Doro Supermercati ed Ekom, ha deciso di puntare sul borgo più commerciale della vallata con un punto vendita di poco inferiore ai 1500 metri quadrati che sorgerà proprio a poche centinaia di metri dall’outlet brugnatese. L’area individuata dal gruppo per la costruzione del supermarket è stata recentemente acquisita dalla Marimarmi, azienda specializzata nella lavorazione di marmi e graniti oggi in liquidazione: 6.905 metri quadrati che si sviluppano parallelamente all’autostrada A12 Genova-Livorno e che saranno riqualificati e rilanciati in chiave commerciale sotto l’insegna della Ekom.

Per l’azienda del gruppo si tratta del quarto punto vendita in provincia della Spezia.

La Nume, società del gruppo, già da tempo aveva peraltro presentato istanza allo sportello Suap per la realizzazione di un nuovo fabbricato commerciale, ma solo in questi giorni la vicenda ha registrato un’accelerazione, con la giunta comunale guidata da Corrado Fabiani che ha approvato la convenzione attuativa che sarà sottoscritta a breve col privato per la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione del nuovo fabbricato, che sarà di 1.466 metri quadrati di superficie coperta (di cui 1167 di superficie netta di vendita). Il Comune otterrà la realizzazione di un marciapiede in fregio a via Sacro Cuore, che si riallaccerà a quello esistente che unisce il borgo all’outlet. "La giunta comunale di Brugnato, a conclusione dell’iter previsto dalle normative sovracomunali vigenti, ha approvato la convenzione relativa al progetto per la realizzazione dell’edificio commerciale, la delibera verrà ratificata nel prossimo consiglio comunale – spiega il sindaco di Brugnato, Corrado Fabiani – L’arrivo di un nuovo supermercato della grande distribuzione in prossimità di Shopinn Brugnato 5 terre ha creato curiosità tra i cittadini e notevoli aspettative per chi amministra, in quanto rappresenta un’ulteriore opportunità per lo sviluppo socioeconomico, con ricadute considerevoli sia a livello locale che per tutto il comprensorio, a cominciare dalla riqualificazione dell’area dismessa in cui sorgerà la nuova struttura, che porterà occupazione, pluralità di offerta e un importante investimento con nuove entrate per le casse comunali. L’azione dell’amministrazione sarà quella di seguire le fasi di sviluppo dell’opera e valutare gli eventuali impatti".

Matteo Marcello