"Brugnato 5Terre Outlet Village: Torna la 'Nuit Blanche' dello shopping con sconti del 50%"

Tutto pronto a Brugnato 5Terre Outlet Village per festeggiare il ritorno della ‘Nuit Blanche’, la notte bianca dello shopping che si terrà oggi per la terza volta: dalle 18 alle 23 i visitatori potranno approfittare dell’eccezionale riduzione del 50% sul prezzo outlet, su tutto l’assortimento delle collezioni Primavera-Estate all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa (la lista completa è nella sezione dedicata sul sito). Per l’occasione, per rendere a tutti più facile raggiungere l’Outlet Village – aperto tutti i giorni (compreso il 2 giugno) dalle 10 alle 20 – verranno messi a disposizione speciali bus navetta serali, prenotabili al costo di 5 euro, in partenza da Genova, Pisa, Livorno e Versilia. Inoltre, dalle 18 in poi, numerose iniziative ad animare l’outlet: dj set esclusivi ed esibizioni di musica live, cocktail o una tipica focaccia ligure nel corso di happy hour organizzati da bar e ristoranti.