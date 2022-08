Covid Liguria, i dati del 10 agosto: 1005 nuovi positivi e 5 decessi

La Spezia, 10 agosto 2022 - I nuovi positivi al Covid-19 in Liguria sono 1005 su un totale di 6393 tamponi analizzati (1164 tamponi molecolari e 5229 test rapidi), il tasso di positività è del 15,72% . Nelle ultime ore sono morte 5 persone a causa del Virus.

I nuovi ricoveri in ospedale sono 361 (sono 31 in meno rispetto a martedì 9 agosto), i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 5 . Si registra un segno meno sulle persone in isolamento domiciliare sono 650 in meno rispetto a martedì 9 agosto, i nuovi guariti dal virus sono 1520 .

Nel dettaglio i nuovi positivi al Covid divisi per provincia: sono 184 nell'Imperiese, 204 nel Savonese, nella provincia di Genova sono 451, nello Spezzino sono 160 . I nuovi positivi non residenti in Liguria sono 6.