Covid Liguria, i dati del 21 luglio: 2048 nuovi positivi e nessun decesso

La Spezia, 21 luglio 2022- I nuovi positivi al coronavirus sono 2048 su un totale di 9428 tamponi analizzati (sono 8074 test rapidi e 1354 tamponi molecolari). Il tasso di positività è del 21,72%, non ci sono decessi a causa del virus nelle ultime 24ore. I ricoveri in ospedale salgono a 452 (sono 16 in più rispetto a mercoledì 20 luglio), i ricoveri in terapia intensiva sono 14.

I nuovi guariti dal virus sono 2240, nel dettaglio i nuovi positivi per provincia: sono 287 nell'Imperiese, 358 nel Savonese, nella provincia di Genova sono 1081, nello Spezzino sono 318 i nuovi positivi, sono 4 i nuovi positivi non residenti in Liguria.