Covid Liguria, i dati del 15 luglio: 2180 nuovi positivi e 3 decessi

La Spezia, 15 luglio 2022 - I nuovi positivi al coronavirus sono 2180 su un totale di 8809 tamponi analizzati (7486 tamponi rapidi e 1323 test molecolari). Il tasso di positività è del 24,74%, nelle ultime ore sono morte 3 persone a causa del Covid.

I nuovi ricoveri in ospedale sono 397 ( sono 13 in più rispetto a giovedì 14 luglio), i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 11. I guariti dal virus nelle ultime 24ore sono 1767, sono invece 493 le persone finite in isolamento domiciliare. Nel dettaglio la situazione per provincia: sono 248 i casi nell'Imperiese, 394 nel Savonese, nella provincia di Genova 1198, nello Spezzino sono 336 sono 4 i nuovi positivi non residenti in Liguria.