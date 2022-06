Covid Liguria, i dati del 23 giugno: 1286 nuovi positivi e 3 morti

La Spezia, 23 giugno 2022 - I nuovi positivi al coronavirus sono 1286 su un totale di 5895 tamponi processati (1003 tamponi molecolari e 4892 test rapidi). Il tasso di positività è del 21,81%. I nuovi ricoveri in ospedale sono 160 (due in meno rispetto al 22 giugno), i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 3. Nelle ultime 48 ore sono decedute a causa del virus 3 persone.

I nuovi guariti nelle ultime 24 ore sono 621, le persone fpositive al virus e finite in isolamento domiciliare sono 496. Nel dettaglio i nuovi contagi divisi per provincia: Nell'Imperiese sono 139, nel Savonese sono 161, nella provincia di Genova sono 791, nello Spezzino sono 190, sono 5 le persone risultate positive non residenti in Liguria.