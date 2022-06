Covid Liguria, i dati del 16 giugno: i ricoveri crescono ancora

La Spezia, 16 giugno 2022 - I nuovi positivi al coronavirus sono 876 a fronte di 4900 tamponi analizzati (1.235 test molecolari e 3.665 test rapidi). Il tasso di positività è del 17,8%, è stato registrato un decesso nelle ultime 48 ore. I nuovi ricoveri in ospedale sono 154 (sono 7 in più rispetto al 15 giugno) e 5 persone ricoverate in terapia intensiva.

I nuovi guariti nelle ultime 24 ore sono 432 e le persone in isolamento domiciliare sono 403 in più rispetto alla giornata di ieri 15 giugno. Nel dettaglio i nuovi positivi per provincia: 91 nell'Imperiese, 98 nel Savonese, 537 nella provincia di Genova, 149 nello Spezzino e uno non domiciliato in Liguria.