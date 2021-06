Genova, 29 giugno 2021 – Diciassette nuovi positivi al Covid, fanno balzare agli occhi un netto innalzamento dei dati, delle ultime 24 ore in Liguria. In realtà undici di loro sono membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera tunisina, tutti presi in carico dai servizi territoriali ed isolati in struttura covid. Comunque a fronte di 3.306 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.141 tamponi antigenici rapidi. Dunque, nel dettaglio 1 a Imperia, 3 a Savona, 1 a Genova e nessuno a Chiavari e alla Spezia, mentre 1 ancora non riconducibile alla residenza nella nostra regione. Intanto il presidente della Regione Liguria, domani alle 11 visita la nuova sede centrale del laboratorio di analisi della Asl3 e la stanza degli abbracci della Rsa Celesia (Poliambulatorio Asl3 ex ospedale Celesia a Genova).

Oltre il 30% dei liguri ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta di 456.155 persone su 1.509.805 residenti totali nella nostra regione”. Lo comunica il presidente della Regione Liguria nel giorno in cui è stato presentato l’accordo di reciprocità vaccinale per i turisti piemontesi diretti in Liguria e liguri diretti in Piemonte. Il primo di questo genere in Italia siglato da due regioni. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, oggi sono 282 in meno di ieri. Stabili gli ospedalizzati, 25 in totale (+2 rispetto a ieri) di cui 7 in terapia intensiva.

Diminuisce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare (-11), un deceduto. Continua a marciare la campagna vaccinale: anche oggi quasi 14mila dosi somministrate (13.999) di cui 12.361 di vaccini freeze (Pfizer e Moderna) e 1.638 di vaccini cold (Astrazeneca e Johson). Su 1.452.193 vaccini consegnati sono stati 1.318200 quelli somministrati pari al 91%.

“Nella prima giornata pilota, anche per vedere la risposta delle persone, a Savona nel primo open day al palacrociere sono state 294 le persone vaccinate con accesso libero – ha concluso Toti - La vaccinazione continuerà nella Asl 2 fino a Venerdì e coinvolgerà, nel fine settimana, tutte le altre Asl”.