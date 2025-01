Bolano, approvato il bilancio. Aumenta il buono pasto a scuola

Via libera dal Consiglio comunale di Bolano – con il voto favorevole della sola maggioranza – al bilancio di previsione 2025 all’articolazione di tariffe e tributi. Nessun aumento previsto per Imu, Tari e addizionale Irpef, mentre sono confermati – come anticipato da La Nazione nelle scorse settimane – gli aumenti relativi alla mensa scolastica, servizio che dal prossimo anno vedrà il buono pasto costare sessanta centesimi in più ma con sgravi per l’eventuale secondo e terzo figlio (un adeguamento agli aumenti dovuti alla ditta che gestisce il servizio; ndr), e alle tariffe orarie per l’utilizzo delle strutture comunali da parte delle associazioni sportive. "Entrambe queste tariffe, mai ritoccate nel corso dell’ultimo decennio – afferma il sindaco di Bolano, Paolo Adorni – vedranno il limitato aumento scattare solo a partire dal prossimo autunno. Abbiamo predisposto un bilancio di previsione per dare attuazione concreta al nostro programma elettorale. Le linee programmatiche sono state oggetto di un confronto capillare con assemblee in tutte le frazioni, che hanno fatto registrare una forte partecipazione e che hanno consentito all’amministrazione di approfondire e recepire i temi e le priorità che stanno più a cuore della nostra gente. Contemporaneamente, negli incontri con Cgil Cisl e Uil è emersa la volontà di mantenere una forte attenzione al sociale ed in particolare alle fasce di popolazione più fragili".

Di rilievo il programma di investimenti sulle opere pubbliche che supera per il 2025 l quota di 1,6 milioni di euro e nel quale spiccano gli interventi di messa in sicurezza del territorio: le opere sul torrente Villa e sul canale di Montebello, il ripristino dei danni alluvionali verificatisi a Canevella Alta. Previsti anche investimenti sugli edifici di proprietà comunale e sulla viabilità, per oltre 250mila euro, che si aggiungono a quelli già realizzati negli anni scorsi. Finanziata per oltre 30 mila euro l’installazione di nuove telecamere per potenziare la videosorveglianza del territorio, cisì come è stata prevista una spesa di 40mila euro per il potenziamento dell’illuminazione pubblica attraverso nuovi lampioni stradali. "Entrambi gli interventi mirano a rendere sempre più controllato e sicuro il nostro territorio" aggiunge Adorni, che tra gli interventi previsti nel 2025 cita anche le opere di ripristino e valorizzazione dell’Alta via dei monti liguri (attraverso l’ottenimento di finanziamenti specifici) che nei piani del Comune "potrà costituire il volano di una nuova vocazione turistica di tutta la bassa Val di Vara".

Matteo Marcello