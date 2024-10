Biliardo Uisp: il Termo A battuto, scavalcato dal Sarzana A

La Spezia, 21 ottobre 2024 – Battuta d'arresto a sorpresa per il Termo A che, superato tra le mura amiche dalla Pianta A, cede la leadership al Sarzana A. Questo dopo il quinto turno della Serie A del campionato di biliardo specialità boccette a quadre a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Nella Serie B, invece, allunga il Follo A che strapazza il Sarzana C sui suoi tavoli e distanzia di 6 punti la Lizza B, mentre sul fondo il Centrale B non è più solitaria maglia nera.

SERIE A

Risultati: Termo A-Pianta A 1-3, Sarzana A-Campetto A 3-1, Maxim A-Maxim B 3-1, Valdellora A-Termo C 3-1, Pitelli A-Sarzana B 1-3, Centrale A-Riccò A 3-1. Riposa: Lizza A.

Classifica: Sarzana A punti 15; Termo A 14; Termo B e Maxim A 12; Sarzana B e Pianta A 11; Valdellora A 10; Lizza A e Centrale A 9; Termo C 8; Campetto A 7; Pitelli A e Riccò A 6; Goriziana 4; Maxim B 2.

Prossimo turno: Pianta A-Sarzana A, Campetto A-Termo B, Goriziana-Maxim A, Maxim B-Valdellora A, Termo C-Pitelli A, Sarzana B-Centrale A, Riccò A-Lizza A.

SERIE B

Risultati: Santo Stefano Magra A-Centrale B 1-3, O'Scaineto-Valdellora B 3-1, Sarzana C-Follo A 0-4, Campetto B-Jolly A 3-1.

Classifica: Follo A punti 17; Lizza B 11; Campetto B, Valdellora B e Pianta B 10; Sarzana C e Maxim C 9; Lizza C, Santo Stefano Magra A e O'Scaineto 8; Riccò B, Jolly A, Centrale B e Fabiano A 7.

Prossimo turno: Lizza B-Santo Stefano Magra A, Centrale B-O'Scaineto, Valdellora B-Fabiano A, Lizza C-SArzana C, Follo A-Campetto B, Jolly A-Pianta B, Maxim C-Riccò B.