Autisti di camion impiegati e operai

Le proposte delle aziende pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Info e candidature https://formazionelavoro.regione.liguria.it 2 AUTISTI CAMION. Gruppo Cobra, multinazionale specializzata nell’installazione e manutenzione delle linee di distribuzione elettrica non in edifici, ricerca 2 autisti camion con gru patente C per la conduzione di camion e daily, utilizzo gru. Richiesta esperienza di 3 anni nel ruolo. Indispensabile capacità di utilizzo della gru. Età 25-45 anni circa. Sede lavoro Sarzana. Iniziale tempo determinato con orario 7-16. Offerta 56801

1 IMPIEGATO. Società di commercio articoli antinfortunistici ricerca impiegato per inserimento ordini e gestione dell’ordine; programmazione e controllo merce. Buone conoscenze informatiche. Tempo determinato 6 mesi, con possibilità di stabilizzazione. Orario: 8.30-12.30 e 13.30-17.30. Sede Spezia. Offerta 56793

2 OPERAI AGRICOLI. Azienda agricola, cerca 2 operai agricoli che si occupino di manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, potatura, piantumazione in genere, impianti di irrigazione. Tempo determinato, full-time. Preferibile possesso mezzo di trasporto proprio. Si richiedono inoltre forza fisica, buona manualità e buona volontà. Orario indicativo di lavoro: 8-13 e 13-17. Sede La Spezia. Offerta 56780

1 OPERAIO. Società dei servizi ecologici, ambientali e di risanamento ricerca un operaio polivalente con patente C + Cqc merci per guida di autocarri per il trasporto di rifiuti di vario genere e guida di canaljet unitamente ad operazioni ausiliarie quali raccolta rifiuti solidi e liquidi e al supporto in attività di spurgo. Zona operativa: La Spezia e provincia, possibilità di trasferte in regione e raramente fuori regione. Offerta 56762