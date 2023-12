Atc assume. Via al concorso

Una opportunità di lavoro nel mondo del trasporto urbano: Atc Esercizio informa il pubblico sulla ricerca una figura professionale da inserire nell’organico, a questo scopo è stato pubblicato un bando per la selezione di un esperto in contabilità e controllo di gestione autoferrotranvieri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando l’allegato modello disponibile e scaricabile dal sito internet www.atcesercizio.it devono pervenire negli uffici di Atc esercizio Spa entro il termine perentorio del 10 Gennaio 2024.