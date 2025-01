Assunzioni stagionali. Due bandi a Levanto

Ventisette posti di lavoro stagionale nelle strutture balneari gestite dalla Levante Multiservizi. É quanto previsto dai due bandi lanciati dalla partecipata del Comune per assumere personale in vista della nuova stagione turistica. Il primo bando, riguarda il concorso per l’assunzione di ventidue persone: si cercano cassieri, bagnini, spiaggisti, addetti alle pulizie, guardiani notturn, da inserire nelle strutture dello stabilimento balneare ’Casinò’ e ’Minetti’, nella spiaggia libera attrezzata, nelle spiagge libere e presso l’area nautica del Comune di Levanto. Il concorso verrà svolto attraverso l’analisi del curriculum e il colloquio con i candidati, mentre il contratto di lavoro potrà variare, a seconda della mansione, da metà maggio alla fine di ottobre. C’è tempo fino alle 12 del prossimo 13 febbraio per inoltrare la propria candidatura: la domanda (redatta sul modello allegato al bando) e il curriculum potranno essere inviate alla Levante Multiservizi con raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], o consegnata a mano presso gli uffici della società, situati al civico 33 del Lungomare Vespucci, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.

Stesse scadenze e stesse modalità anche per l’altro bando lanciato dalla società partecipata, per l’assunzione con contratto stagionale di cinque operai qualificati da inserire nelle medesime strutture. Anche in questo caso la valutazione dei candidati avverrà tramite analisi del curriculum e del candidato attraverso un colloquio.