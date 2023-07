La Spezia, assunzioni in aumento a luglio: nelle imprese almeno 2.460 posti

La Spezia, 11 luglio 2023 – Un’estate in vacanza ma non per tutti. In questo mese di luglio infatti oltre al boom di prenotazioni nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari della costa per un buon numero di disoccupati ci sarà finalmente la possibilità di entrare a far parte del mondo del lavoro, in alcuni casi anche con un contratto a tempo indeterminato. A dare i numeri dell’occupazione in Liguria, e nel caso specifico in Provincia della Spezia, è stata la Camera di Commercio Riviere di Liguria basandosi sui dati forniti dal Sistema Informativo Excelsior.

In base all’indagine realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro nel mese di luglio sono previste per lo spezzino almeno 2460 assunzioni. Un dato decisamente in crescita rispetto allo scorso periodo di un anno fa di circa 770 unità. E già il 2022 aveva superato gli anni precedenti fortemente condizionati dall’emergenza sanitaria, le misure anticontagio ancora in atto e una condizione psicologica ancora molto provata soprattutto nell’estate 2020 che vide un turismo con un drastico calo di stranieri. In tutta la Liguria in questo mese sono calcolate 16.200 entrate in servizio, 2460 soltanto nella nostra Provincia che a fine settembre saranno in totale 5660 ovvero 1650 in più confrontandole con lo stesso trimestre di un anno fa.

I contratti stipulati per i neo assunti però variano e nella maggior parte dei casi il rapporto professionale cesserà con lo scadere del periodo estivo. Infatti l’83 per cento dei "nuovi" lavoratori avrà un rapporto di dipendenza a tempo determinato o comunque con una durata ben definita. Il restante 17 per cento invece troverà l’assunzione stabile, a tempo indeterminato, o comunque con un contratto di apprendistato.

La Liguria è una Regione che annovera nel settore del turismo la prima azienda e lo spezzino può contare ben 60 imprese balneari alle quali vanno aggiunte anche i bar, ristoranti e circoli. Ma in alcune località, anche non direttamente collegate al lavoro sul mare mare, l’incremento del turismo e il ritorno dei proprietari di seconde case va a aumentare sensibilmente il numero dei frequentatori di strutture ricettive e locali che hanno quindi bisogno di potenziare la pianta organica altrimenti insufficiente per l’organizzazione del lavoro.

Secondo l’analisi del Sistema Informativo Excelsior il maggior numero di assunzioni verrà concentrata nel settore alberghiero, alloggi e ristorazione con almeno 1090 occupati nel mese di luglio e saranno complessivamente 2130 alla fine di settembre. Ma ci saranno buone opportunità anche nel commercio con 320 assunti in questo mese ovvero 770 nel trimestre preso in esame, servizi alla persona (260 a luglio e 560 complessivi a fine estate), 180 nel settore delle costruzioni (180 nel mese corrente e 550 nell’intero trimestre) e le industrie meccaniche ed elettroniche (160 occupati nel mese e 500 in totale nei tre mesi estivi).