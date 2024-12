Assistenti alla clientela. Selezioni di Synergie Italia

Nell’ambito della collaborazione con le Agenzie per il Lavoro Liguri, il Centro per l’Impiego di Spezia venerdì 6 dicembre ospita le selezioni di Synergie Italia Spa, per l’accesso alla formazione gratuita di 50 ’Assistenti alla clientela’. Il corso di due settimane è finalizzato all’inserimento lavorativo in un’importante società operante nel settore telecomunicazioni, con sede a La Spezia. Gli assistenti alla clientela si occuperanno di assistere e curare le necessità dei clienti di primario fornitore di servizi luce e gas, fornendo agli stessi assistenza telefonica in materia di bollette, subentri, volture e letture del contatore. Richiesto solo il diploma. Per partecipare, presentarsi direttamente venerdì 6 dalle 9.30 alle 12.30, col proprio curriculum aggiornato, al Centro per l’impiego della Spezia e sostenere il colloquio di selezione. Per info, telefono 010 2893000 - email: [email protected]