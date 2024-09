Arsenale, ingorghi e disagi. Ingresso tra file e ritardi

Tutti in fila per entrate in arsenale, con code che non solo comportano disagi per i lavoratori della base navale, ma che si ripecuotono anche sulla già delicata viabilità di viale Amendola e viale Fieschi. È quanto si sta verificando in queste settimane, per una situazione tale da spingere il segretario di Flp Difesa, Christian Palladino, a prendere carta e penna per sollecitare enti e istituzioni a trovare una risoluzione. "Le code all’ingresso dell’arsenale marittimo sono diventate una consuetudine inquietante, soprattutto al rientro dalle ferie e con l’arrivo delle piogge. A partire dalle 7 del mattino la situazione diventa critica, in particolare nella zona di Porta Ospedale, dove il controviale si riempie di auto in coda fino a quasi raggiungere il campo sportivo Montagna e lo stadio Picco – dice Palladino –. Molti lavoratori segnalano ritardi nel recarsi a lavoro a causa delle attese che spesso si prolungano per decine di minuti. Una situazione sta causando enormi disagi sia ai lavoratori che alla cittadinanza, causando di fatto un blocco della viabilità e influenzando negativamente l’orario di ingresso dei dipendenti. Inoltre, si crea un contesto di rischio per i pedoni che cercano di attraversare la strada". Il sindacato Flp Difesa sta sollecitando interventi urgenti per risolvere i gravi ingorghi lungo viale Fieschi, specialmente durante le ore di punta del mattino, proponendo l’attivazione della figura del mobility manager e l’estensione e il potenziamento dei varchi aperti nelle ore di maggiore afflusso: in particolare è stata avanzata la richiesta di poter utilizzare il varco di Porta Marola dalle 6.30 alle 8, un orario critico per il traffico. In aggiunta, è stata evidenziata la necessità di rivedere il temporizzatore del semaforo all’incrocio

di fronte la porta principale, per i veicoli che provengono da via Chiodo, "poiché la durata attuale della luce verde si è rivelata insufficiente: chiediamo un incremento di almeno 15 secondi per migliorare il flusso del traffico" dice Palladino, che ha suggerito miglioramenti anche nelle operazioni svolte dagli agenti su Viale Fieschi, per rendere l’intervento più efficiente. "La speranza è che queste richieste vengano prese in seria considerazione dalle autorità locali" afferma il segretario di Flp Difesa.

Matteo Marcello