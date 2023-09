Arresto a Ceparana: 19enne per spaccio di hashish - Carabinieri

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana lo hanno sorpreso nel pomeriggio in piazza delle corriere a Ceparana durante un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Massimo Ferrarini, studente di 19 anni, è stato arrestato dopo che i militari, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno fermato per un controllo. A seguito di perquisizione, anche nella sua abitazione, i carabinieri del radiomobile di Sarzana gli hanno trovato alcuni panetti avvolti da cellophane contenenti quasi trecento grammi di hashish. La droga è stata sequestrata dai militari, mentre il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Ieri mattina è comparso in tribunale alla Spezia per il rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma in attesa del processo.