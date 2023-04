Applausi al sosia di Renato Zero

L‘artista Stefal Damiani, sosia ed interprete musicale di Renato Zero, è rientrato dal suo viaggio europeo. Nativo di Viareggio e spezzino d’adozione, ha riscosso un incredibile successo in particolare in Belgio, con una serata strepitosa dedicata, naturalmente, a Renato Zero. Prima del suo concerto sul palco diversi artisti belgi, mentre l’evento è stato seguito da Radio Hitalia. La mattina successiva, Stefal è stato protagonista di una divertente intervista in diretta con i radioascoltatori belgi. La comunità italiana belga e anche i residenti hanno davvero apprezzato il talento del nostro cantante. La sua interpretazione li ha coinvolti e trascinati in un mondo d’amore e di gioia come sono i brani di Renato Zero. L’esibizione verrà presto ripetuta anche in Olanda e in Lussemburgo.