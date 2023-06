Anna Fazio presidente di Donne Impresa

Le imprenditrici della Liguria hanno scelto: alla guida di Coldiretti Donne Impresa Liguria per i prossimi 5 anni ci sarà Anna Fazio, imprenditrice titolare (insieme al fratello Andrea) dell’agriturismo “Ca’ di Trincia” di Pietra Ligure, già confermata Responsabile provinciale del Movimento in provincia di Savona lo scorso 22 maggio. Accanto a lei, in qualità di vice responsabili, sono state elette Patrizia Federigi (imprenditrice genovese, titolare di un’azienda zootecnica di San Colombano Certenoli) e Sabina Molinari (titolare di un’avviata azienda zootecnica in località Case Rotte Taglieto, a Varese Ligure) mossa da una grande passione per il suo lavoro e per le iniziative proposte dal Movimento. Premiata anche la grande propositività mostrata dalla Responsabile provinciale imperiese, Antonella Monica Rovea (titolare dell’omonima azienda olivicola e di lavanda a Boscomare) a cui è stato riconosciuto un’importante ruolo di rappresentanza. "Ringrazio il movimento, le colleghe e la struttura per la fiducia che hanno riposto in me – commenta Anna Fazio, neoeletta responsabile regionale Donne Impresa – sono pronta a svolgere questo importante ruolo con impegno, lavorando per coordinare al meglio il movimento e facendomi portavoce di tutte le istanze e le proposte che verranno avanzate. Quella alla guida di Donne Impresa è un’esperienza che ho accolto con entusiasmo. Sono certa riusciremo a portare avanti tutti i progetti futuri con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue".