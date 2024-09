Andreini ’esercente coraggioso’. Premio Carlo Lizzani a Il Nuovo

Prestigioso riconoscimento per i gestori del cinema II Nuovo di Spezia, che nell’ambito della 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, riceveranno stamani il ’Premio Carlo Lizzani’ dedicato gli ’esercenti coraggiosi 2024’. A ritirare il premio a Venezia (all’Italian Pavilion), sarà Silvano Andreini, presidente dell’associazione Germi che gestisce Il Nuovo. Insieme alla sala cinematografica spezzina, saranno premiati anche Emanuela Stefani per il Cinema Gambrinus di Pennabilli (Rimini), Tonino Errico per il Cinema delle Province di Roma. Per l’edizione speciale legata al decennale della kermesse, la giuria anche ha attribuito i ’Premi d’onore’ per le attività pluriennali a Gaetano Renda "per la dedizione e cura nella la guida e la direzione artistica" dei cinema Centrale, Due Giardini e Fratelli Marx di Torino e Domenico Dinoia "per la devozione" verso la Sala Massimo Troisi di San Donato Milanese e la Sala Palestrina di Milano.

E’ stato inoltre deciso di estendere il ventaglio dei premi inserendo anche una sala europea. La scelta è andata alla sala La clef di Parigi nel ’V arrondissement’, riaperta grazie a un collettivo di operatori e appassionati del cinema sottraendola a una lunga chiusura e a un destino di demolizione. Alla cerimonia di premiazione sarà presente il sottosegretario di Stato alla cultura Lucia Borgonzoni, il direttore della Mostra di Venezia Alberto Barbera e la giuria composta da Flaminia Lizzani, Francesco Lizzani e Francesco Ranieri Martinotti, presidente Anac . Il Premio Carlo Lizzani, viene assegnato invece venerdì 6 settembre, nella giornata finale, al miglior film italiano di tutte le sezioni del Festival e scelto dalla giuria composta dagli esercenti più coraggiosi 2024.