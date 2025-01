Al centro dello spettacolo, la storia di due amici scontrosi e geniali che condividono con il pubblico le stravaganze della loro quotidianità. Tra follie e scherzi irridenti, una cosa preme loro più delle altre: portare avanti il misterioso rituale della preparazione di un vin brulé. Proseguono così gli appuntamenti della seconda edizione di Trac Festival, la rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio23. Le due tappe, sempre con inizio alle 21, sono previste stasera e domani sera, quando gli artisti di Sacékripa saranno in scena con ‘Maree basse’, di e con Benjamin De Matteïs e Mickaël Le Guen (sguardo esterno di Stephane Filloque). I due attori appaiono esperti nella goffaggine, precisi nell’imprecisione e splendidi nel ridicolo, raccontando con ironia il loro sentirsi spesso naufraghi.

Lo spettacolo, dopo più di un decennio di repliche in tutto il mondo, è ormai un classico della nuova giocoleria clownesca. Di Sacékripa fano parte anche Morgan Cosquer, Etienne Manceau e Vincent Reversat, per un totale di cinque artisti di circo, acrobati o giocolieri che si sono incontrati nel 2001 al Lido - Centre des arts du cirque de Toulouse, e che da allora lavorano insieme alla creazione e alla diffusione di diversi spettacoli di circo contemporaneo, con un grande successo di critica e pubblico in tutta Europa. Vincent e Benjamin provenivano dalla scuola di circo Campelières di Mougins, dove avevano lavorato a un numero di acrobalance. Mickaël, Morgan ed Etienne sono arrivati dalla Bretagna. Il primo era un acrobata, gli altri due giocolieri. Durante i due anni di formazione che seguirono, si conobbero, nella vita quotidiana e sul palcoscenico, e ben presto fu chiaro che avevano interessi comuni. Lo spettacolo dura un’ora e il biglietto, che costa 10 euro (ridotto a 7), è acquistabile al botteghino del Civico (ingresso via Carpenino) dalle 8.30 alle 12 oppure alla biglietteria del festival (al Pin, con ingresso da viale Mazzini 2 ) che aprirà 90 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, o ancora online sul circuito Vivaticket.com. Informazioni disponibili al numero di telefono 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi