’Amici del Loggiato’ cerca cantanti

Sono aperte le audizioni per giovani cantanti lirici. L’associazione culturale Amici del Loggiato sta cercando interpreti per l’opera ’La Boheme’ che verrà realizzata in forma semiscenica all’interno della tradizionale rassegna "Sarzana Lirica". Le selezioni riguardano i ruoli di Mimi (soprano); Musetta (soprano); Rodolfo poeta (tenore); Marcello pittore (baritono); Schaunard musicista (baritono); Colline filosofo (basso); Bernoit padrone di casa (baritono). Il limite di età per partecipare è fissato a 36 anni. La audizioni, gratuite, si svolgeranno nei giorni del 23 e 24 aprile, 2-3 maggio in via Bonaparte 11 nel salone della musica del Loggiato. La successiva preparazione della rappresentzione si svolgerà dal 22 al 28 giugno. La giuria sarà composta da Maurizio Caporuscio, Fabio Armiliato e Roberto Sèrvile. Negli stessi giorni inoltre saranno effettuate in contemporanea anche le audizioni per Butterfly. Domande di partecipazione a [email protected]. Le convocazioni verranno concordate con i partecipanti.