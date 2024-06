Amfiteatrof, musica e letteratura. Tra chiesa, loggia e cava di marmo

Una festa di musica e teatro per tutti i gusti. È il Levanto Music Festival Amfiteatrof, manifestazione che giunge alla trentatreesima edizione con l’organizzazione delle Officine del Levante. Quindici appuntamenti in diverse location, sempre ingresso gratuito e inizio alle 21.30, e con la possibilità di seguirli in streaming sulle pagine dedicate. Si inizia mercoledì 10 luglio all’Auditorium dell’Ospitalia del Mare con ‘Maestoso Pianoforte - Classico Jazz’ con protagonista il pianista Tommaso Perazzo. Poi, lunedì 15 luglio, nella Chiesa di Sant’Andrea, L’Archicembalo propone ‘La dolcezza ancor dentro mi suona’, mentre nella stessa location il 18 luglio il Duo Renda-Trucco ( formato da Fabio Renda e Beniamino Trucco, chitarristi torinesi con una lunga e brillante preparazione accademica) presenta ‘Quattro secoli per due chitarre’. Ci si sposta, venerdì 26 luglio, nella Chiesa di San Rocco con Cuncordu de Orosei in ‘Voci, passione e spirito...’, e il giorno successivo nella Chiesa di Sant’Andrea ecco ‘Maestoso Pianoforte’ con Marek Kozák dal Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. ‘Chiavi andaluse e chiavi mediterranee’ dello Yasemin Ensemble di martedì 30 luglio, è il primo dei due spettacoli che utilizzeranno come location la loggia medioevale di piazza del Popolo, insignita dall’Unesco del titolo di ‘monumento testimone di cultura e di pace’. In un luogo restituito alla comunità come la Cava di Marmo Rosso, venerdì 2 Agosto, ‘Erkin: una favola in musica per il Pianeta Terra’ con Pino Petruzzelli e Quartetto di Fiati, in una produzione Teatro della Tosse, Gog e Teatro Ipotesi. Domenica 4 agosto, nell’Auditorium dell’Ospitalia del Mare, ‘La voix humaine et le bel indifférent’ con testi di Jean Cocteau e musica di Francis Poulenc, interpretati da Sarah Pesca e dalla pianista Ginevra Paniati (traduzione, adattamento e regia di Fausto Cosentino). Nella Cava di Marmo Rosso, lunedì 5 agosto, la Paganini Junior Chamber Orchestra diretta dal maestro Riccardo Sasso, con voce Nicola Zambon, ‘Il Maestro di Cappella’ di D. Cimarosa, e le Sinfonie di Haydn e Mozart. Dopo il ‘Viaggio nella musica per quartetto d’archi’, martedì 6 agosto con il Quartetto Alfieri, nella Chiesa di Sant’Andrea, domenica 11 agosto si esibisce il Caerus Ensemble dal Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Dopo Ferragosto, mercoledì 21 agosto, nell’Auditorium dell’Ospitalia del Mare, un bel momento musical letterario con ‘Un racconto di mare: Tridicino’, con testi di Andrea Camilleri e musica di Renato Catalano, con interprete Pietro Montandon (la regia è di Daniela Ardini, la produzione di Lunaria Teatro). Stessa location per il concerto del 23 agosto, ‘Maestoso Pianoforte - Mozart vive’ con Sergio Ciomei. Domenica 25 agosto, invece, nella loggia Medioevale di piazza del Popolo, sono pronti a stupire Renato Morelli in Quintetto, con Kalman Balogh al Cimbalom, dal Festival di Trento.

Il Levanto Music Festival Amfiteatrof che vede impegnatissima l’associazione Officine di Levante presieduta da Laura Canale (direttore amministrativo della kermesse), si chiude mercoledì 28 agosto, alla Cava di Marmo Rosso con ‘Cello!!!’, 8 allievi e il maestro Giovanni Gnocchi dal Mozarteum di Salzburg, con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Marco Magi