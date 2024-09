Alla Mediateca rivive l’ex Odeon. Via alla stagione dei grandi film

Dalle prime visioni ai capolavori restaurati, fino alla rassegna dedicata alle famiglie e ai bambini. "La nuova stagione del cinema Odeon alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ è ormai alle porte, con un cartellone pensato per un pubblico eterogeneo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione, che ha visto raddoppiare le presenze rispetto all’anno precedente, continuiamo ad investire in film di qualità che rappresentano non soltanto un’occasione di intrattenimento, ma soprattutto un’opportunità di arricchimento culturale e crescita personale. Le tariffe dei biglietti rimarranno a un prezzo volutamente basso per consentire la più ampia fruibilità del cinema da parte di tutti".

Al via, dunque, la stagione cinematografica 2024/2025 della struttura di via Firenze con l’omaggio per i cento anni dalla nascita di Marcello Mastroianni il 26 settembre, con la proiezione di due film a ingresso libero: alle 17 ‘Marcello Mio’, un film presentato al Festival di Cannes 2024 che ha riscosso notevole successo di critica; a seguire, alle 21, la proiezione di un classico restaurato dalla Cineteca di Bologna, con cui l’Odeon anche quest’anno stringe una sinergia importante, ‘8 1/2’, il capolavoro di Federico Fellini con la grande interpretazione di Mastroianni.

Da venerdì 27 settembre avrà inizio la proiezione settimanale delle prime visioni, che inaugurerà con il film di Francesca Comencini dedicato al padre Luigi dal titolo ‘Il tempo che ci vuole’, una pellicola appena presentata all’81° Festival di Venezia applaudita a lungo dalla critica e dal pubblico. Quest’anno il Cinema Odeon dedica particolare attenzione ai capolavori restaurati, con due rassegne specifiche su due miti del cinema: la prima su Marcello Mastroianni dedicata ai cento anni dalla nascita e la seconda a Eric Rohmer, una retrospettiva dal titolo ‘Commedia e proverbi’ di sei film che hanno come tema centrale l’amore. La nuova stagione cinematografica avrà una rassegna dedicata alle famiglie e ai più piccoli con una speciale scontistica ai gruppi con film di animazione e di intrattenimento tipicamente ‘family’. I prossimamente dell’Odeon saranno, per la serie delle rassegne di restaurati, uno dei primi film di Akira Kurosawa, ‘Yojimbo - La sfida del samurai’; per le prime visioni ‘Familia’ presentato con successo al Festival di Venezia e ‘Vittoria’, sempre fra i film presentati a Venezia e l’atteso film ‘The Apprentice’ sulla vita imprenditoriale di Donald Trump dal Festival di Cannes. Previsto per fine ottobre, infine, il film di Sorrentino ‘Parthenope’. Info e prenotazioni: 0187 745630.

Marco Magi