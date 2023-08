Alisa, in un elenco le opzioni possibili

Contro la carenza di alcuni tipi farmaci, Alisa ha costituito un comitato guida in grado di garantire fornire un’alternativa al medicinale non disponibile. La Liguria diventa così la Regione pilota nel progetto dove nell’elenco ufficiale di quelli mancanti o non disponibili, saranno indicati il sostituto o i sostituti a disposizione; i medici prescrittori e i farmacisti avranno così la possibilità di seguire le indicazioni ufficiali e scientifiche e la gestione delle carenze sarà molto più efficace. "Considerando che sono circa 3000 i farmaci carenti o indisponibili, di cui in realtà solo pochissimi mancano di alternative immediate – ha detto l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola - questo progetto consente di dare una risposta particolarmente utile per medici, farmacisti e, soprattutto, per i pazienti".