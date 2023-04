Al Guercio un’area attrezzata per i camperisti

Un’area attrezzata per i camper, così da accogliere al meglio una tipologia di turismo negli ultimi anni sempre più in espansione. A Lerici, la Sviluppo turistico Lerici ha acquisito un terreno adiacente alla rotatoria di Pugliola, in località Guercio, che sarà adibito ad area attrezzata per la sosta dei mezzi turistici. "Il comune di Lerici dà una risposta importante e di cui c’era veramente necessità agli amici camperisti con un progetto che presto sarà realizzato a cura e gestione di Stl" commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti. La nuova area camper sarà baricentrica rispetto alle arterie principali di comunicazione con gli svincoli autostradali, ma ugualmente comoda nel collegamento con il entro di Lerici essendo servita dal servizio autobus di linea di Atc ma anche dalle navette gratuite comunali. "Abbiamo acquisito il terreno e nei prossimi mesi provvederemo ad effettuare i lavori necessari per attrezzare l’area, così da renderla disponibile nell’ottica di aumentare ancora il servizio a corredo dell’offerta turistica – spiega Massimo Gianello, presidente di Stl –. È previsto che vengano realizzati all’incirca 25 posti camper attrezzati con corrente elettrica, allaccio acqua e scarico. Stiamo pensando di completare l’offerta con la possibilità di un punto bike sharing".