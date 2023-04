Al Civico il ’ virtuosismo meraviglioso’ di Pletnëv

La successiva tappa della kermesse ‘Concerti a Teatro’ è prevista per giovedì 27 aprile, al Teatro Civico (inizio alle 21), con il concerto del pianista Mikhail Pletnëv. Ritenuto uno dei massimi pianisti odierni, Pletnev è direttore d’orchestra, compositore e artista carismatico che sfida qualsiasi classificazione convenzionale. "Virtuosismo meraviglioso e brillante ingenuità sono i marchi distintivi delle sue esibizioni per pianoforte. La sua carriera come direttore sembra aver reso il suo suono ancora più immaginativo", dal quotidiano tedesco Die Welt. Nato ad Arkhangelsk, in Russia, Mikhail Pletnev ha dimostrato molto presto il suo talento, iniziando a studiare al Conservatorio di Mosca a soli 13 anni. Nel 1978 ha vinto il primo premio e la medaglia d’oro al Concorso Internazionale Ciajkovskij. Da allora si è esibito come solista con tutte le orchestre e ai direttori più rinomati al mondo, ricevendo inoltre numerosi riconoscimenti e premi internazionali, tra cui un Grammy nel 2005.

m.m.