Al Camec arte e musica con ’La storia siamo noi’

‘La storia siamo noi’ è un’interessante iniziativa organizzata oggi e domani dall’associazione culturale Mediterraneo. Appuntamento, al Camec dove, alle 15.30 del primo giorno, è in programma la visita guidata alla mostra ‘Attraverso l’arte. La galleria il Gabbiano 1968-2018. Cinquant’anni di ricerca artistica’, a cura dell’artista Cosimo Cimino, fondatore nel 1968 del circolo culturale e galleria d’arte il Gabbiano, e del curatore Mario Commone. Seguirà, alle 16.30, l’esibizione del complesso ‘Le Ombre’, il più noto nell’epoca beat spezzina degli anni Sessanta. Poi, alle 17, Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello presenteranno l’Indice dei nomi del loro libro ‘Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni ’60 alla Spezia ed in provincia’: nell’opera è pubblicato il solo indice dei nomi dei testimoni che hanno collaborato all’opera (343), mentre invece l’indice di tutti i nomi – oltre 3.500 – sarà invece pubblicato online sui siti dell’associazione Mediterraneo e dell’Istituto spezzino per la Storia della resistenza e dell’Età Contemporanea. "La decisione di pubblicare l’indice di tutti i nomi di tutti i personagg I– spiegano gli autori – ha comportato una non facile riflessione. Da un lato ci rendiamo conto di come le migliaia di nomi che il lettore si trova davanti agli occhi possano costituire perfino un deterrente; dall’altro, capiamo però come la vera fisionomia del libro consista anche nel suo essere una specie di epopea corale in cui un’epoca si presenta, spesso in prima persona e comunque attraverso tante voci che vanno, secondo noi, rese nella loro sfaccettata pluralità".

Il pomeriggio di venerdì si concluderà con una riflessione più generale sul rapporto tra storia e memoria: alle 17.30 Marcello Flores, storico dell’Università di Siena, terrà una conferenza sul tema ‘La storia in un mondo globale: difficoltà e prospettive’. Domani dalle 10, l’approfondimento tra storia e memoria ripartirà con l’iniziativa dal titolo ‘Gli anni 60 alla Spezia: la creatività culturale’: un incontro, condotto da Marco Ferrari e Giorgio Pagano, con artisti, musicisti, organizzatori di cineclub, attori di teatro della Spezia di quegli anni. Interverranno: Federico Anselmi, Egidio Banti, Silvio Benedetto, Paolo Bertolotto, Carla Bolelli, Riccardo Borghetti, Cosimo Cimino, Marco Danè, Franco Ferrini, Doriano Franceschetti, Arturo Izzo, Pino Lena, Claudio Lopresti, Carlo Marletti, Tony Parisi, Luciano Polerà, Franca Puliti, Alfredo Rossi, Andrea Sammartano, Roberto Sbrana, Walter Tacchini, Gabriella Tartarini e Nunzio Vadalà.

Marco Magi